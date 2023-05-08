نشطاء حقوق الحيوان يتعرون من أجل الثيران

تجمع العشرات من نشطاء حقوق الحيوان يوم الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على مسابقات مصارعة الثيران، وذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاقها في المدينة.

وشوهد نشطاء ينتمون لمنظمتي حقوق الحيوان "أنيما ناتشراليس" وCAS International ملقيين على الأرض نصف العراة وحاملين قرون ثيران، بينما حمل آخرون لافتات تدعو إلى إلغاء مصارعة الثيران وترك الثيران أن تعيش في سلام.

ووفقا لوزارة الثقافة الإسبانية فإن عدد أحداث مصارعة الثيران في إسبانيا ينخفض تدريجيا منذ عام 2015.

المصدر: رابتلي