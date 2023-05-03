كان يقودها مخمورا.. رجل حوّل حوض الاستحمام إلى سيارة لكن الشرطة حرمته من مركبته

نشرت شرطة منطقة كريلوفسكي بإقليم كراسنودار الروسي فيديو مثيرا أظهر إيقاف ضباط الشرطة رجلا في مركبته الفريدة من نوعها أثناء سيره فيها في أحد طرق المنطقة.

وتبين أن الرجل كان يقود حوض الاستحمام الذي حوله إلى نوع من السيارة، لكن حسب بيان الشرطة لم يكن بحوزته أي وثائق تسمح له باستخدام "مخترعه" كسيارة للمشاركة في الحركة المرورية، وبالإضافة إلى ذلك كان الرجل مخمورا خلف مقود مركبته الفريدة. فحرمه رجال الشرطة من قيادة السيارة الحمام وتمت مصادرتها.

المصدر: غازيتا.رو