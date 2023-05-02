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هلع وصراخ تزامنا مع سقوط صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية

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تسبب سقوط عدد من الصواريخ في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بحالة من الهلع والذعر في صفوف المستوطنين.

وأعلنت غرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة بيان أنها "إذ تنعى الشهيد المجاهد (خضر عدنان) فإنها تعلن مسئوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مساء اليوم"، مشيفة أن "ذلك يأتي كرد أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردودا من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك".

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المصدر: RT + وكالات

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