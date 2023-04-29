شاهد.. رمز الصداقة بين الصين والولايات المتحدة يعود إلى وطنه الأم

وصلت الباندا العملاقة "يايا" المستأجرة للولايات المتحدة والبالغة من العمر 23 عاما إلى مدينة شانغهاي، حيث تم نقلها إلى منطقة الحجر الصحي برفقة الأطباء والموظفين الصينيين.

واتهمت الصينيون موظفي حديقة ممفيس في تينيسي الأمريكي في الإهمال وسوء المعاملة مع باندا يايا بعد نشر صور أخيرة لها ظهرت فيها نحيفة مع برها الضعيف بشكل ملحوظ نتيجة الإصابة بمرض جلدي.

وولدت "يايا" في حديقة حيوان بكين في أغسطس عام 2000، ووصلت إلى ممفيس في أبريل 2003، مع الباندا العملاقة "لولو"، كرسول للصداقة.

وتفترض "دبلوماسية الباندا" الصينية، أن تكون هذه الدببة بمثابة مبعوث صداقة بين الصين والدولة المضيفة لها.

المصدر: وكالات