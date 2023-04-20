بالفيديو.. كسوف نادر للشمس في أستراليا

شهدت دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية اليوم كسوفا نادرا للشمس، وأظهر فيديو من شمال غرب أستراليا هذه الظاهرة الفريدة.

إقرأ المزيد

المصدر: أ.ب.