بالفيديو.. كسوف نادر للشمس في أستراليا

تاريخ النشر:20.04.2023 | 15:47 GMT |
آخر تحديث:20.04.2023 | 15:47 GMT | فيديوهات
شهدت دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية اليوم كسوفا نادرا للشمس، وأظهر فيديو من شمال غرب أستراليا هذه الظاهرة الفريدة.
المصدر: أ.ب.
رفض الضابط المصري محمد صلاح أبوزيد، الذي كان محتجزا ضمن القوات المصرية في السودان مع قوات الدعم السريع ترديد كلمة خلال فيديو منتشر على "تويتر".
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإعدام سائق تعدى على والدته وعاشرها تحت تهديد السلاح بعد استطلاع الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.
أعلنت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد، التقدم بعريضة للنيابة العامة السعودية ضد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح" من لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو ضد جماهير نادي الهلال.
أبلغ سكان مدينة كييف، مساء يوم الأربعاء، عن مشاهدة وميض ساطع، وسماع دوي عدد من الانفجارات مجهولة المصدر في سماء المدينة، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.
أعلنت الخارجية المصرية نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في السودان.
أفادت مصادر لمراسل RT بمغادرة جميع الجنود المصريين من السودان لإحدى القواعد العسكرية المصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.
لقي 79 شخصا حتفهم وأصيب 110 بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء، حسبما أكد مسؤولون من جماعة "أنصار الله" الحوثية لوكالة "فرانس برس" الخميس.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إطلاق عملية "نزع الدولرة"، مؤكدا أنه عاجلاً أم آجلاً فإن الهيمنة التي تتمتع بها هذه العملة في طريقها إلى الزوال.
قال مراسل RT مساء يوم الخميس، إن رئيس الديواني السني الأسبق في العراق سعد حميد كمبش، توفي خلال عملية اعتقاله في مدينة الموصل من قبل قوة خاصة تتبع وزارة الداخلية.
أصدرت قوات الدعم السريع في السودان بيانا مساء الأربعاء، علقت من خلاله على الرسائل التي ظهرت على موقعها الرسمي وتتحدث عن وفاة قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ارتفعت اليوم الخميس، حصيلة حادثة التدافع خلال توزيع مساعدات مالية أمس في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سبب الحادث.
أطلقت جماهير نادي الهلال أهزوجة "ميسي .. ميسي"، كنوع من الاستفزاز للبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي خسرها فريقه النصر أمام الهلال الثلاثاء، في الدوري السعودي.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتصريحات.
انهالت الانتقادات والمطالبات برحيل نجم فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر توجيهه إشارة "خادشة للحياء" لجماهير الهلال عقب نهاية ديربي الرياض.
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تبعات إحياء العلاقات السعودية الإيرانية، معتبرا أن "من يتعاون مع إيران يتعاون مع البؤس"، مستشهدا بالأوضاع في لبنان واليمن وسوريا.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية إيلي كوهين، سيفتتح سفارة تل أبيب في عشق آباد عاصمة تركمانستان، على بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الإيرانية.
ذكر مجلس الفلك الدولي أن أستراليا حددت السبت أول أيام عيد الفطر وفق ما توصلت إليه الحسابات الفلكية لديها.
حصلت RT على الصورة الأولى لوصول الجنود المصريين على متن طائرة عسكرية إلى مصر، كانوا متواجدين في السودان.
سلط تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، الضوء على تدمير الطائرات المقاتلة المصرية من طراز MiG-29 خلال المعارك الدائرة في السودان.
رصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موقع تواجد اثنتين من المقاتلات المصرية من طراز "ميغ - 29"، في مطار مروي بالسودان بعد تدمير 3 مقاتلات مصرية في المطار.
نفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، التقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي في السماء فوق كييف، مشيرة إلى أن هذه التقارير غير موثوقة، ولا يزال القمر الصناعي في المدار.
وجه مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزراة الزراعة في مصر محمد علي فهيم، تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال أول أيام عيد الفطر.
تحدث المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس في تصريحات لـRT، عن أزمة تتسبب في تكبد مصر خسائر كبيرة، بسبب بعض التصريحات.
يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، غدا الخميس 20 أبريل، هلال شهر شوال، وتحديد موعد عيد الفطر 2023، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
نشرت بعض القنوات التلفزيونية الروسية مقاطع فيديو لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة خيرسون الروسية، حيث اتجهت الأنظار إلى حقيبة يد كان يحملها مساعده.
كشفت مصادر مصرفية، حقيقة طرح عملة نقدية في مصر، من فئة 500 جنيه، في أول أيام عيد الفطر المبارك، في ظل وصول التضخم إلى 39% الشهر الماضي وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار.
قال مصدر مصري مسؤول، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع على مدار الساعة التفاصيل المتعلقة بإجلاء الجنود المصريين وضمان سلامتهم ووصولهم جميعها إلى أرض الوطن".
حرصت إدارة نادي النصر السعودي على الرد سريعا بشأن الاتهامات التي وجهت للبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، بتوجيهه إشارة "خادشة للحياء" لجماهير الهلال.
أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، عن إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين تم احتجازهم في قاعدة مروي بالسودان.
أعلن مركز الفلك الدولي أن القمر الصناعي الأمريكي RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و26 درجة شرقا.
قال جندي أوكراني لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن 3 أفراد فقط من فصيله نجوا من الموت خلال يوم واحد من القتال في مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).
تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، من وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا تناول مستجدات الوضع في السودان.
أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا في البلاد قررت أن يوم غد الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هجرية.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لقوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين المحتجزين بعد نقلهم للخرطوم.
لم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قيامه بزيارة للسعودية في المستقبل.
أدلت سعيدة موح، والدة أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، بتصريحات مثيرة للجدل كشفت فيها حقيقة تسجيل نجلها ثروته باسمها كما هاجمت بطريقة غير مباشرة طليقته هبة عبوك.
أثار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، جدلا بتغريدة عن مصر ودول عربية قد تتعارض مصالحها في السودان.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها ضربت المقر المشترك لمجموعة القوات الأوكرانية "باخموت" الواقع ببلدة كونستانتينوفكا، بينما تواصل الفصائل الهجومية الروسية عملياتها في غرب أرتيوموفسك.
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، انطلاق هجوم مضاد في دونباس، على أربعة محاور.
عاود الرئيس الأمريكي تكرار زلات اللسان التي اعتاد الجمهور على سماعها منه، وهذه المرة كانت حول العراق وإيران وذلك عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول باستعداد بلاده لتزويد نظام كييف بالأسلحة.
أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن الأحداث الجارية في السودان قد تنهي أي احتمالات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.
تحدث مرشح تحالف المعارضة التركي للانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو علنا للمرة الأولى عن انتمائه إلى الأقلية العلوية، كاسرا بذلك واحدا من المحرمات الرئيسية في تركيا.
مازحت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغز، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء زيارة الأخير إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
كشفت وكالة "إسنا" الإيرانية، أن الوفد السعودي يبحث عن "فندق 5 نجوم"، بعيدا عن الحرم الرضوي لاستخدامه كموقع مؤقت للقنصلية السعودية في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران.
قررت جهات التحقيق في مصر إخلاء سبيل المتهم بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم.
قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن الموعد الذي أعلنته "نيوزويك" لهجوم القوات الأوكرانية المضاد، يتزامن مع ذكرى وفاة أدولف هتلر.
كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، عن مسلسله المفضل في الموسم الرمضاني الحالي.
يمكن لأي من هذه العوامل بمفرده أن يبدأ تفاعلا متسلسلا، يدفع نحو تنشيط بقية العناصر الموجودة في هذه القائمة:
أعدت صحيفة "الاقتصادية" تقريرا أفادت فيه بأن أكبر 10 ملاك أفراد في الأسهم السعودية جنوا 1.78 مليار ريال عوائد نقدية نظير استثماراتهم خلال 2022 بمتوسط عائد 2%.
تواصل الصين خفض استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي، كذلك قلصت هذه الاستثمارات السعودية والكويت.
ألقى نشطاء من مجتمع "الميم" ملابس داخلية على الجمهوريين في مجلس ولاية فلوريدا، بينما كان المشرعون يناقشون مشروع قانون مثير للجدل حول المتحولين جنسيا.
قال المحامي روبرت كينيدي جونيور وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون ف. كينيدي، إنه يتم في الولايات المتحدة التكتم على أنه لا يمكن مقاومة القوات الروسية.
انتشرت في الساعات الماضية أنباء أكدت على أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، تقدم باستقالته من منصبه بعد خسارة فريقه لديربي الرياض أمام الهلال في الدوري المحلي.
نفت وزارة العدل العراقية، يوم الأربعاء، وجود عفو خاص عن محكومين تم الإعلان عنهم في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.
أوقفت الولايات المتحدة تماما تحليق طائراتها الاستراتيجية من طراز Global Hawk فوق البحر الأسود بعد حادث الدرون الجوي الأمريكي من طراز Reaper.
ذكرت الصحيفة التركية Haber7، في مقال لها، أنه "على خطى تركيا الناجح في الابتعاد عن التسويات بالدولار في الأسواق الدولية، بدأت فرنسا والبرازيل تحذوان حذوها".
أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان، اليوم الخميس، تفاصيل عودة القوات المصرية من السودان.
قال الجيش السوداني إن قواته تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي لهجوم جديد على محيط القيادة العامة، مكبدة الطرف الآخر خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات القتالية.
أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا صحفيا، حول تناول وسائل الإعلام عودة الجنود المصريين من السودان.
ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن استدعاء سفراء ثلاث دول غربية إلى الوزارة تم بعدما تجاوزوا حدود وضعهم الدبلوماسي في محاولاتهم لتعليم روسيا "كيفية العيش".
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استخدام روسيا سلاحا لا يترك أمام العدو فرصة للنجاة.
تهاجم صحيفة واشنطن بوست زيارة الرئيس ماكرون للصين بشدة قائلة: كان عليه البقاء في بيته! لأنه تمكن من إحداث ضرر هائل في ثلاثة أيام فقط.
توفيت فتاة في محافظة الحسكة السورية، بعد أن تعرضت للسرقة من قبل شابين يستقلان دراجة نارية.
أعلنت البحرية الإيرانية اليوم الخميس، أنها وجهت إنذارا لغواصة أمريكية في مضيق هرمز، ما أجبرها على الصعود إلى سطح المياه.
علق البرلماني المصري مصطفى بكري على عودة الجنود المصريين من السودان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان
أدى أكثر من 2.5 مليون مصل، مساء اليوم، ليلة التاسع والعشرين من الشهر الكريم بالمسجد الحرام صلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن بالمسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للوقوف على آخر التطورات في السودان.
هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال: "نهنئكم بعيد الفطر أعاده الله عليكم باليمن والبركات".
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، عن تقديم حزمة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.
قال الخبير الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، الخميس، إن هلال شهر شوال تمت ولادته فلكيا، مؤكدا أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بحسب المعطيات الفلكية.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية العميد عبدالخالق العجري، مقتل واصابة عشرات المواطنين في صنعاء في حادثة تدافع جمع كبير أثناء استلام مساعدات للمحتاجين من أحد التجار .
أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، أنه مع استمرار المعارك بين طرفي الجيش السوداني تثار تساؤلات حول خطورة هذا الأمر على الأمن المائي والاقتصادي في مصر.
صرح الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، بأن روسيا تخوض حربا من أجل السلام في أوكرانيا في ظل وجود "أوركسترا إرهابية دولية" من دول حلف الناتو التي تتحكم فيها الولايات المتحدة.
اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة يوم 14 مايو، المعارضة التركية بمحاولة جر البلاد إلى الحرب.
أعلنت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد، التقدم بعريضة للنيابة العامة السعودية، ضد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح" من جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد جماهير الهلال.
كشف طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، عن احتمالات بترولية ضخمة في شبه جزيرة سيناء.
أعربت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عن استعداد المنظم لدراسة فكرة سداد أموال الأجانب المغادرين من روسيا من الأصول (الأموال) الروسية المجمدة لدى الغرب.
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا مقتضبا حول موعد عيد الفطر المبارك، بعد الجدل المثار بشأن عدم رؤية الهلال وعدم القدرة على تحديد موعد العيد.
وثق مقطع فيديو تم تداوله يوم الأربعاء، جنودا من الجيش السوداني يحتفلون داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ويهتفون:" العيد عيدين".
انقلب الحال رأسا على عقب سريعا بين الجمهور السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، فبعد الترحيب، أتى دور الهجوم عليه، بل وصل الأمر للمطالبة بطرده من المملكة.
تحت العنوان أعلاه، كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول البحث عن بديل لزيلينسكي.
شهد ميدان الجامع بمصر الجديدة في مصر واقعة مؤسفة، عندما نشبت مشاجرة بين أب ونجله الصبي، وانتهت بمقتل الابن وسط الشارع وأمام المارة.
أفاد مراسل RT في العراق، يوم الأربعاء، بأن نزاعا عشائريا طاحنا شهدته محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال الساعات الماضية.
وصل عدد القتلى منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بمنطقة بيلغورود المتاخمة للحدود الأوكرانية إلى 30 قتيلا و123 جريحا جراء العدوان الأوكراني.
أعلنت مصر عن خطة استراتيجية كبرى "لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات".
كشف أحمد الأمير خبير اللوائح الرياضية، أنه لا يستطيع الجزم بأن حركة كريستيانو رونالدو في لقاء الهلال طبيعية أو غير أخلاقية، مؤكدا أن الشك بالعادة يفسر في صالح المدعى عليه.
أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليغا"، خافيير تيباس، يوم الأربعاء، أن برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية حاليا لاستعادة جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
حسب باحثون القيمة التي يحصل عليها المجتمع من مورد مشترك ولكن مخفي تحت الماء، فوجدوا أنها أعلى بكثير مما توقعنا في أي وقت مضى.
اتهم النائب البريطاني عن حزب المحافظين توبياس إلوود، وزير الدفاع بن والاس، بإخفاء "عمل حربي" روسي محتمل ضد طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تفقد سمعتها والعالم كله "يكرهها".
يمثل جاك تيشيرا جندي الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس المتهم بتسريب وثائق عسكرية بالغة السرية أمام القضاء مجددا يوم الأربعاء.
كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيايا غازيتا"، عن محاولة مجموعة السبع الكبار إرغام روسيا على تسديد ثمن إعادة إعمار أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الوحدات المحمولة جوا فرضت طوقا على أرتيوموفسك من الضواحي الشمالية والجنوبية.
شهدت مباراة لحساب الجولة الثانية في الدوري النرويجي لكرة القدم، موقفا ينم عن روح رياضية عالية، كان بطله المهاجم بارد فيني، لاعب فريق بران.
أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الأربعاء، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما على تفاصيل تجديد عقده.
أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني ألكسندر بافليوك، وصول أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا، كدعم عسكري لأوكرانيا.
أفادت إذاعة "موزاييك" بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت فتح تحقيق قضائي ضد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا