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بالفيديو.. كسوف نادر للشمس في أستراليا

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شهدت دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية اليوم كسوفا نادرا للشمس، وأظهر فيديو من شمال غرب أستراليا هذه الظاهرة الفريدة.

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كسوف نادر للشمس
كسوف نادر للشمس

المصدر: أ.ب.

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