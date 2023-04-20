كسوف نادر للشمس

سيحدث صباح يوم 20 أبريل 2023 كسوف هجيني للشمس، حيث سيكون بالإمكان رؤية اختفاء الشمس تماما في بعض المناطق، في حين سيكون في المناطق الأخرى حلقيا.

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ويشير موقع Starwalk.space، إلى أن هذا النوع من الكسوف يحدث مرة واحدة في كل عقد تقريبا.

وسيشاهد سكان تيمور الشرقية ومناطق من بابوا الغربية وشبه جزيرة إكسماوث في غرب أستراليا كسوفا تاما للشمس. أما سكان إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا فسوف يشاهدون كسوفا حلقيا للشمس.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الكسوف هو الأول في عام 2023 حيث يتوقع العلماء حدوث كسوف آخر في 14 اكتوبر. بالإضافة إلى ذلك يتوقعون حدوث خسوفين للقمر عام 2023.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"