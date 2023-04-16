مشاة البحرية الروسية تنفذ في ساحل بريموريه رماية بالأسلحة أثناء تفقد مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ

في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية تدربت وحدات مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ على إنزال قوات هجومية برمائية على ساحل غير مجهز.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن وحدات سلاح مشاة البحرية نفذت تحميل دبابات ومدرعات وسيارات عسكرية على متن سفينتي الإنزال الكبيرتين "نيكولاي فيلكوف" و"الأدميرال نيفيلسكوي" وبعد عبور البحر قامت بإنزال قوات هجومية برمائية على ساحل غير مجهز في منطقة الحقل التكتيكي كيب كليرك في إقليم بريموري.

وبعد عملية الإنزال قامت مشاة البحرية بتدمير العدو المفترض وإطلاق نار على أهداف تحاكي معدات ونقاط إطلاق النار ومشاة العدو على مسافات تتراوح من 100 إلى 2300 متر.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية