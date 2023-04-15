لحظة إلقاء عبوة ناسفة في موقع خطاب رئيس الوزراء الياباني

سجلت كاميرات التلفزيون الياباني لحظة إلقاء عبوة ناسفة قبيل خطاب انتخابي لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في محافظة واكاياما اليوم السبت.

وسارعت عناصر الشرطة إلى مكان الحادث وألقت بمشتبه به أرضا بينما كان المارة يصرخون ويتدافعون للفرار.

وتم إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد سماع دوي الانفجار. وكان كيشيدا يزور ميناء سايكازاكي في محافظة واكاياما لدعم مرشح حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية.

المصدر: AP