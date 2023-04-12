هكذا بدأ أحد أقوى البراكين في كامتشاتكا ثورانه

سجل شهود عيان لحظة ثوران بركان "شيفيلوتش" في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية يوم الثلاثاء.

وتظهر اللقطات عمودا رماديا ضخما يغطي السماء بأكملها تقريبا، بالإضافة إلى عاصفة رعدية مليئة بالغبار وهي ظاهرة مناخية يتشكل فيها البرق في سحابة رماد أثناء ثوران بركاني.

وأفاد المكتب الصحفية للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية اليوم الأربعاء بأن بركان "شيفيلوتش" لا يزال يطلق رمادا بركانيا إلى ارتفاع يصل حوالي عشرة آلاف متر فوق سطح البحر.

المصدر: رابتلي