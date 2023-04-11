وسط احتجاجات وحرق العلم الأمريكي.. مناورات عسكرية فلبينية أمريكية كبرى

احتشد متظاهرون خارج مقر قيادة الجيش الفلبيني احتجاجا على مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة والفلبين انطلقت اليوم الثلاثاء.

ويعتقد المتظاهرون أن هذه التدريبات تستهدف إلى استفزاز الصين وستؤدي إلى تصعيد التوتر وسباق التسلح في المنطقة.

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وبدأت اليوم الثلاثاء أكبر مناورات عسكرية مشتركة تنظم بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة نحو 18 ألف جندي.

وستتضمن التدريبات للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيطرة عليه بصورة شبه كاملة.

المصدر: وكالات