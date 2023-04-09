الدفاع الروسية تعرض عمل أحدث محطة رادار "نيوبي" خلال العملية العسكرية الخاصة

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لعمل أحدث محطة رادار "نيوبي" خلال العملية العسكرية الخاصة

يشار إلى أن منظومة رادار "نيوبي"، دخلت الخدمة القتالية في الجيش الروسي في بداية العام الماضي، وهي قادرة على اكتشاف ليس فقط مختلف أنواع الطائرات والمروحيات المعادية، بل والطائرات بدون طيار المصنوعة من مواد مركبة يصعب اكتشافها.

ووفقا للوزارة، يقوم الرادار بمسح المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر، ويراقب في الوقت نفسه مئات الأجسام ويحدد نوعها وتبعيتها بشكل آلي.

المصدر: تاس