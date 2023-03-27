خفر السواحل الليبي يطلق النار على سفينة المهاجرين لإجبارها على العودة

أجبر خفر السواحل الليبي سفينة إغاثة على العودة إلى ليبيا من خلال إطلاق عيارات تحذيرية باتجاهها، وذلك أثناء محاولتها إنقاذ زورق مطاطي كان يقل مهاجرين قبالة الساحل الليبي.

وأوضحت منظمة "إس أو إس- ميديتراني" للإنقاذ خفر السواحل الليبي أن "أوشن فايكنغ"، وهي سفينة إنقاذ استأجرتها وتديرها، كانت تستجيب لنداء استغاثة لمساعدة القارب المطاطي الذي كان يقل مهاجرين في البحر المتوسط عندما وصلت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي إلى مكان الحادث واقتربت "بشكل خطير" من سفينة الإنقاذ وهددت طاقمها "بالبنادق وطلقات نارية في الهواء".

وتظهر اللقطات سفينة خفر السواحل وهي تبحر بسرعة عالية قبل المناورة، على ما يبدو لمنع "أوشن فايكنغ" من الوصول إلى قارب المهاجرين.

المصدر: AP