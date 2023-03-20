فيديو يحبس الأنفاس.. جندي روسي يتسلل إلى خندق أوكراني لإنقاذ رفاقه.. شاهد النتيجة!

أظهر مقطع فيديو متداول، شجاعة جندي روسي، قام بالتسلل وحيدا نحو خندق للقوات الأوكرانية.

وتعود أحداث الفيديو إلى الـ 10 من مارس الجاري، حين قرر الرقيب ألكسندر مالتسيف، تجاوز خطوط القوات الأوكرانية، ومهاجمتهم في معقلهم، بهدف تأمين التغطية للقوات الروسية، مظهرا شجاعة كبيرة.

حيث قام مالتيسف باقتحام الخندق وتصفية 3 جنود أوكرانيين، وأسر العديد منهم، وتمكن من إخراج رفاقه الجرحى من موقع التماس، وإنقاذ أرواحهم.

المصدر: RT