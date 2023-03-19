عملية تفجير قنبلة ضخمة بعد إخلاء مدينة وتوقيف حركة المرور

فجرت السلطات الكرواتية اليوم الأحد قنبلة ضخمة مضادة للسفن تعود إلى أيام الحرب العالمية الثانية تم العثور عليها في قاع البحر الأدرياتيكي بالقرب من ميناء رئيسي.

وقامت السلطات بإخلاء أجزاء من المدينة وأوقفت حركة المرور بشكل كامل لتأمين المنطقة أثناء عملية تفجير القنبلة التي كانت تحتوي على 690 كيلوغراما من المتفجرات.

وقال المسؤولون إن القنبلة التي تم اكتشافها في يونيو الماضي كانت تطفو في موقع قريب جدًا من المدينة الساحلية، وأنه تم نقلها بعيدًا قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من تنفيذ التفجير المتحكم به.

وأعلنت الشرطة الكرواتية أن القنبلة كانت خطيرة للغاية، مضيفة أن 24 شخصا شاركوا في عملية التخلص منها.

المصدر: AP