شاهد ما حصل لقصر صدام حسين في بابل

عرضت وكالة رابتلي مشاهد من داخل أحد قصور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في مدينة بابل الأثرية جنوب بغداد.

وتعرض مقاطع الفيديو القصر الذي تم بناؤه بعد حرب الخليج الأولى ليصبح قاعدة أمريكية خلال الحرب عام 2003 في خطوة لاقت إدانة من خبراء المتحف البريطاني عام 2005. ووصفتها منظمة اليونسكو بأنها "تعد خطير".

وأدرج موقع آثار بابل، الذي يقترن بحدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع، على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2019، على الرغم من أن القصر وغيره الكثير من الأبنية في الموقع لا تزال في حالة سيئة، مع امتلاء الجدران بالكتابات التخريبية.

وبموجب خطة وضعها مجلس الآثار والتراث العراقي في شهر أبريل الماضي، من المقرر تحويل العديد من القصور الرئاسية السابقة إلى متاحف، على الرغم من أن تقارير إعلامية أفادت بأن التكاليف الباهظة والبيروقراطية تشكل تحديا أمام تنفيذ هذه الخطة.

المصدر: رابتلي