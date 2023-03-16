مقاتلة يابانية ترصد صاروخا باليستيا كوريا شماليا

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سجل طيار مقاتلة من طراز F-15J تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية لحظة سقوط صاروخ باليستي كوري شمالي في بحر اليابان صباح اليوم الخميس.

وحسب وزارة الدفاع اليابانية فإن صاروخا حلق حوالي ألف كيلومتر على ارتفاع تجاوز 6 آلاف كيلومتر وسقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية فجر الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

المصدر: وكالات