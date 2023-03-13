تاريخ النشر:13.03.2023 | 08:18 GMT |
آخر تحديث:13.03.2023 | 08:31 GMT | فيديوهات
الرئيس الايراني يستقبل نظيره البيلاروسي خلال مراسم استقبال رسمية بقصر سعد آباد في طهران
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بهبوط عملة USDC بشكل حاد بعد إعلان شركة Circle التي تدير هذه العملة، عن احتفاظها بـ3.3 مليار دولار في بنك "سيليكون فالي" المفلس.
هاجم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، منتقديه وخاصة العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، محذرا من زلزال جديد مدمر.
قال رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، إنه شاهد جثة الرئيس الراحل صدام حسين مرمية بين منزله وبيت نوري المالكي في المنطقة الخضراء بعد إعدامه على يد السلطات العراقية.
انتقد زعيم حزب Todenhöfer الألماني، يورغن تودنهيفر، تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن الحركة السلمية في ألمانيا، تؤيد قتل وتعذيب الأوكرانيين على أيدي الجنود الروس.
أغلق المشرعون في ولاية نيويورك يوم الأحد "سيغنتشر بنك" (Signature Bank) وذلك بعد يومين فقط من إغلاق سلطات كاليفورنيا "بنك سيليكون فالي"، في انهيار أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.
أعلنت الإمارات وقف شراء منظومات دفاعية من إسرائيل عقب تصرفات وتصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش.
اعتقلت الشرطة في مقاطعة أونتاريو الكندية، طالبا في إحدى المدارس الكاثوليكية، بسبب معتقداته المسيحية، وتأكيده أن الله خلق جنسين فقط، وأنه لا وجود للجنس الثالث.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أثار استخدام الجيش الروسي لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية خلال قصف مواقع في مختلف أنحاء أوكرانيا، الرعب في الولايات المتحدة وحلفائها بسبب عدم امتلاكها لصواريخ مماثلة.
تصدرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر مضان والقرآن الكريم وسورة التوبة، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة.
زفت اليوم الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على السيد جميل ألكسندر ترميوتس، في مراسم تراثية وملكية أردنية مهيبة.
انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تفيد بأنه "لا ينبغي لروسيا الانتصار في صراعها مع أوكرانيا".
أكد الكاتب الصحفي المصري، مصطفى السعيد، أن معركة باخموت تمهّد لعالم جديد سينهي أحادية القطب في العالم، وأن الخلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية في أوكرانيا يوضح أهمية المدينة.
تعرضت فيلا نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في شرقي القاهرة، للسرقة حسبما أفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية.
أثارت تغريدة نشرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر حول روسيا، ردود فعل صاخبة بين المستخدمين الذين انتقدوا المسؤولة الأوروبية على تهورها.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا حالة انزعاج عقب تداول فيديو يظهر قيام جنرال تركي بجمع أكواب الشاي الفارغة، أثناء اللقاء الثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا بمقر حلف الناتو.
وجه نجم نادي النصر السعودي السابق، فهد الهريفي، انتقادات لاذعة لقائد "العالمي" الحالي، كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن النصر أخطأ بالتعاقد مع النجم البرتغالي.
إن الطريقة الرئيسية لواشنطن في إخضاع دول العالم هي زعزعة استقرارها الداخلي من خلال محاولات الانقلاب، كما الحال الراهن في جورجيا.
أعلن الحساب الرسمي للـ"بلوغر" المصرية سارة محمد، أنها فقدت بصرها بشكل نهائي وضيّعت آخر فرصة لها في استعادة نظرها، بعد تعرضها لإطلاق للنار.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" يوم الأحد، بأن السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء وفد إسرائيلي لحضور حدث سياحي أممي في العلا.
كشف الدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة العربية السعودية التنسيق الرسمي للعلم السعودي، شمل تعديلات جديدة تم اعتمادها مؤخرا.
أكد الصحفي ستيفن برين، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز" أن كييف قد تحاول شن هجوم على شبه جزيرة القرم الروسية بدعم من الولايات المتحدة، مما قد يتسبب بكارثة لأوروبا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحكومة الإسرائيلية تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات الجارية ضد الإصلاح القضائي.
أظهرت لقطات للأقمار الصناعية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية ذوبان نهر Thwaites الجليدي "نهر القيامة" ثاني أكبر نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية.
حددت محكمة جنح العجوزة بمصر جلسة 19 مارس للنطق بالحكم على الدكتورة هبة قطب بتهمة إهانة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على هدم الأسرة.
أشارت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها إلى ازدياد الخلافات بين واشنطن وكييف حول شبه جزيرة القرم وأرتيموفسك (باخموت) وتفجير أنابيب "السيل الشمالي".
أكد صلاح حامد محروس، والد النجم المصري محمد صلاح، سرقة فيلا نجله في القاهرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا تتوافر لديه المعلومات الكاملة عن السرقة نظرا لتواجده خارج مصر.
قال رئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل إن الرصيف البحري جاهز لاستقبال أول معدة طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعما للمتضررين من زلزال 6 فبراير.
في غضون شهرين فقط اتهم لاعبان شهيران بالاغتصاب، البرازيلي داني ألفيش من قبل شابة زعمت أنه اعتدى عليها في ملهى في برشلونة، والمغربي أشرف حكيمي المتهم باغتصاب فتاة في منزله بباريس.
أكد المتحدث باسم الشؤون الدولية في حزب الخضر الألماني، يورغن تريتين، أن الحزب الجمهوري الأمريكي يتوقع هزيمة الديمقراطيين، وهذه علامة على توقف وشيك للمساعدات الغربية لكييف.
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة الأنباء عن "فسخ الإمارات صفقة دفاعية مع إسرائيل نظرا لضعف سيطرته على حكومته".
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية ستبرم اليوم الأحد صفقة بقيمة 35 مليار دولار لشراء طائرات "بوينغ" تجارية لصالح شركة طيران حكومية جديدة.
أعلن هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن تبنّي إجراءات جديدة للمرة الأولى في البلاد تشمل إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل.
تحدث مصطفى أبو جبل شقيق ووكيل الحارس المصري محمد أبو جبل، عن القرار المفاجئ بتسوية أزمة موكله مع النصر السعودي بالتراضي رغم أن الطرفين توعدا بعضهما البعض من قبل واحتكما لـ"الفيفا".
تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هليفي، عن تصريحه الذي قال فيه إنه "يفضّل ديكتاتورية آمنة على فوضى غير محمية".
أعلن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ترحيبه باتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية بعد أكثر من 7 سنوات على انقطاعها.
صرح الرئيس السابق لمؤسسة التعليم العالي في تركيا، يوسف ضياء أوزجان، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحا للرئاسة لأنه لا يحمل شهادة جامعية.
أثارت قضية الإلغاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية إلى منطقة الشرق الأوسط جدلا في أستراليا، وسط توقعات أن يتم فرض الحظر النهائي في عام 2025.
أثار نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جدلا واسعا خلال مباراة فريقه ضد بريست (2-1)، أمس السبت، في الدوري الفرنسي.
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري لبلاده في شمال سوريا "ليس احتلالا"، وأن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا.
أكد روجر سميث، بمقال لصحيفة American Thinker أن واشنطن ترسل أسلحة تم تنسيقها إلى أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم لكييف سيؤدي إلى تكاليف جديدة على المجمع العسكري الغربي.
تناقلت المواقع الإخبارية صورا لرجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، خلال زفاف شقيقته الأميرة إيمان.
تشير التحريات حول مُطلق النار على أتباع حركة "شهود يهوه" في ألمانيا إلى أنه رجل مهزوز، وشخصية مريبة.
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن طائرتها "ياسين" الجديدة التي بدأ إنتاجها في إيران
أكد الصحفي الاستقصائي، سيمور هيرش، أن واشنطن تسعى بنشر معلومات "استخبارية جديدة"، إلى صرف انتباه الرأي العام عن ضلوعها في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا.
طالب أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
اتهم رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي غاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وغيره من السياسيين الأوكرانيين بدعم الاحتجاجات في تبليسي.
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات العثور على جثامين أب وأبنائه داخل فندق شهير في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية.
كشف ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر عن الجبهة الثانية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فتحها ضد روسيا.
تعرض الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لإصابة بالغة أثناء خوضه مباراة فريقه إشبيلية ضد ألميريا يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
اعتبر الصحفي سيمور هيرش، صاحب المقال الاستقصائي عن تفجير أنابيب "السيل الشمالي"، أن كراهية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيطرت على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتفكيرها.
قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نصف مليون دولار إلى أهالي حوارة كتعويض لهم بعد الأضرار التي لحقت بهم بفعل هجوم المستوطنين الإسرائيليين على البلدة منذ أسابيع.
ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على سؤال صحفي حول موقف الجانب الروسي من تمديد "صفقة الحبوب".
أوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن الفرق بين علم خادم الحرمين الشريفين وعلم الدولة السعودية، في أن شعار الدولة السيفين والنخلة للأول، من حرير مذهب أسفل العلم تحت السيف.
أخطر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تنازل الإمارات عن طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لصالح قطر.
في جبال واساتش بغرب الولايات المتحدة على المنحدرات فوق بحيرة تغذيها الينابيع، يقطن كائن حي عملاق واحد يوفر نظاما بيئيا كاملا تعتمد عليه النباتات والحيوانات لآلاف السنين.
انتشرت تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مبادرة رجل أعمال أردني يبيع زجاجة الزيت بـ10 جنيهات، وكيلو السكر بـ15 جنيها لدعم المصريين.
جاء في بيان صدر عن حكومة الهند موجه إلى المحكمة العليا، أن سلطات البلاد تعتقد أن إلغاء تجريم زواج المثليين لا يمكن أن يكون بمثابة أساس لمتطلبات الاعتراف القانوني بهذا الزواج.
عوض الريال الإيراني بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل ارتفاعا في أعقاب اتفاق طهران والرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية.
أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد، للإسهام بتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة.
أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن المخاوف تتزايد في الولايات المتحدة من الانجرار إلى مواجهة مسلحة مع روسيا في أوكرانيا.
كشف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه إذا قررت الولايات المتحدة دعم أوكرانيا في الهجوم على شبه جزيرة القرم الروسية، فإنها ستفعل ذلك بثلاثة طرق.
حذر موقع "أكسيوس" من أن النظام المصرفي الأمريكي سيواجه أزمة كارثية إن فشلت الإدارة الأمريكية في إنقاذ مودعي مصرف "وادي السيليكون".
عاتب حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، الإعلامي أحمد شوبير، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد هزيمة الفريق الأحمر الثقيلة أمس السبت في دوري أبطال إفريقيا.
نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ما ورد في تصريح لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاقات مبدئية لتبادل السجناء.
منذ لحظة الإعلان عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران بدأ ترحيب الدول المختلفة والاشادة بما جرى يأتي من كل حدب وصوب.
كشف مستشار وزير التموين في مصر لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج، تفاصيل العثور على منجم إيقات بصحراء مصر الشرقية.
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
قال خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي إن هناك "معلومات مؤكدة بأن إثيوبيا لا تستطيع حجز المياه عن مصر فترة طويلة"، وأن توربينات سد النهضة لا تعمل بشكل جيد.
فقدت مصر اثناء حرب الاستنزاف في 9 مارس عام 1969 جنرالها "الذهبي" عبد المنعم رياض، وكان في ذلك الوقت يتولى رئاسة أركان القوات المسلحة المصرية.
طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الصفح" من أهالي هاتاي على التقصير الذي حصل في الأيام الأولى من وقوع الزلزال.
قال اللواء خيرت شكري وكيل مباحث أمن الدولة تعليقا على انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب، إن عضوية مصر في اتفاقية الحبوب لا تمثل "قيمة مضافة".
ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اجتماعا لقيادة حزب العمال الكوري الحاكم، تم خلاله بحث مشاركة الجيش في تنفيذ خطة الحزب لتنمية الريف.
أكد مدرب الأهلي المصري، مارسيل كولر، أن منافسه صن داونز الجنوب إفريقي استحق الفوز على الفريق الأحمر 5-2 أمس السبت، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
أعلن نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أن السيارة الكهربائية المحلية "توغ" ستطرح للبيع خلال الأسبوع المقبل.
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صاروخين مجنحين من غواصة، قبل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.
رد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا،، على البيان الذي أصدره ريال مدريد وأعلن فيه أنه سيظهر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه الكتالوني "طرفا متضررا" فور استئناف الإجراءات.
كشف الجنرال البريطاني، تشارلز كولينز، عن الضعف الكبير الذي يعاني منه جيش بلاده، وأنه وصل لمرحلة يعجز فيها عن القتال بمفرده.
أكد البنك المركزي المصري أنه لا تداعيات سلبية على القطاع المالي المصري على خلفية إفلاس مصرف "سيليكون فالي" الأمريكي.
فشلت شركة "Relativity Space" السبت 11 مارس في إطلاق صاروخ إلى الفضاء تم إنتاج 85٪ منه، بما في ذلك محركاته، بطباعة ثلاثية الأبعاد الضخمة في مقر الشركة بكاليفورنيا.
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول تبادل السجناء.
نشرت مجلة "أرميسكي ستاندرارت" (معيار الجيش) الروسية مقالا بعنوان "عصر تيرميناتور" حيث حلل كاتبه فلاديمير غونداريف إمكانات مدرعة "ترميناتور" الروسية لدعم الدبابات.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن الوضع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) صعب للغاية وكييف تواصل إرسال التعزيزات إليها، فيما تستمر القوات الروسية بتقدمها في المدينة.
وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، على تعيين الجنرال لي شانغ فو، الخاضع لعقوبات أمريكية بحجة التعاون العسكري مع روسيا، في منصب وزير الدفاع.
صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن موضوع إرسال قوات عسكرية تابعة لدول حلف الناتو إلى أوكرانيا، لم تتم مناقشته بين دول الحلف إطلاقا.
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلق الرياض، ودعا طهران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها.
أفادت وكالة "سانا" بأن حوامات عسكرية أمريكية نقلت عناصر من "داعش" من سجن الثانوية بالحسكة باتجاه قاعدتها بالشدادي تمهيدا لنقلهم إلى التنف بريف حمص الشرقي القريب من الحدود العراقية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد تصفية 220 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك، وتحييد 8 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي.
قال الخبير العسكري العقيد المتقاعد إدوارد باسورين، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت عمليا من تحرير مدينة كراسنوغوروفكا الواقعة على شمال أفدييفكا.
نصح رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا المفتي ألبير كرغانوف، كل من يفكر في تغيير جنسه، بالتحدث في البداية مع رجال الدين ومع المسلمين الآخرين ومع إمام الجامع.
انتقد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعددا من السياسيين الأوكرانيين، بسبب دعمهم للاحتجاجات في تبليسي.
نفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، أن كييف اشترطت، خلال مباحثات مع دول غربية، حصولها على ضمانات أمنية من الغرب قبل بدء مفاوضات سلام مع موسكو.
أشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى انزعاج البيت الأبيض من إعلان صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدم رغبة البنتاغون بنشر مواد عن جرائم الحرب في أوكرانيا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
لا تصلح المدرعات المدولبة التي يورّدها الغرب إلى نظام كييف لخوض عمليات حربية حقيقية في أوكرانيا.
أفاد معهد ستولهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بأن أوكرانيا أصبحت العام الماضي ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد قطر والهند.
حذرت تقارير إعلامية وأمنية إسرائيلية من نتائج اتفاق التطبيع بين السعودية وإيران، معتبرة أن الاتفاق سيفتح المجال لعلاقات أوسع بين إيران ودول إقليمية كبرى بينها مصر.
"قلوع الصبايا" بمنطقة أبو طرطور أحد الكنوز المكتشفة حديثا غرب مدينة الخارجة لشركة فوسفات مصر في محافظة الوادي الجديد بمصر.
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