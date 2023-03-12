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الثلوج تغلق فلاديفوستوك "فيديو"

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة، الثلوج الكثيفة التي كست شوارع مدينة فلاديفوستوك الروسية في الشرق الأقصى، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، ووقع عدد من الحوادث المرورية.

ومنعت الثلوج الكثيفة والصقيع، دخول الشاحنات إلى المدينة بشكل مؤقت، ودعا عمدة فلاديفوستوك إلى العمل والدراسة عن بعد إلى حين انتهاء العاصفة الثلجية.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإن الطقس السيئ سيستمر حتى مساء غد الاثنين، وبلغ ارتفاع الثلوج 15 سم.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من العاصفة في بريموريه، حيث قد تصل سرعة الرياح في بعض المناطق إلى 27 م / ث.

المصدر: RT

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