"ينابيع ساخنة" تتفجر في أحد شوارع فلاديفستوك (فيديو)

غمرت المياه الساخنة أحد الشوارع وسط مدينة فلاديفستوك الروسية، جراء عطل أصاب نظام التدفئة المركزي.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأزمة المرورية التي تسببت بها برك المياه الساخنة التي تشكلت في الشارع.

ما دفع بالسلطات إلى تقييد حركة المرور بين شارعي سفيتلانسكايا ونوفويفانوفسكايا، بسبب انعدام الرؤية نتيجة البخار الكثيف في الشارع، وتوجيه المواطنين باستخدام شوارع التفافية.

وأفاد مكتب المدعي العام في بريموري، بأن 30 ألف مواطن حرموا من نظام التدفئة المركزية، والمياه الساخنة جراء الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم إصلاح العطل في أقرب وقت ممكن.

المصدر: Лента дня