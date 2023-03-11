الجيش الروسي يدمر بطارية دفاع جوي صاروخية بريطانية تابعة للجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي صاروخية بريطانية تابعة للجيش الأوكراني من طراز Stormer HVM.

ووفقا للوزارة، تمكنت قوة رصد واستطلاع روسية، من اكتشاف موقع البطارية المعادية بفضل استخدام درونات استطلاع طائرة.

وبعد تحديد بدقة إحداثيات الهدف المتمركز في اتجاه دونيتسك، تم توجيه ضربة مركزة بقذائف عالية الدقة قادرة على المناورة.

وأكدت الوزارة، على أنه تمت إصابة الهدف بشكل مباشر.

المصدر: RT