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لقطات من موقع خروج قطار عن السكة في مصر

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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من موقع خروج قطار ركاب عن سكته بمدينة قليوب شمالي العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء 7 مارس.

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المصدر: أ.ب.

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