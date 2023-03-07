لقطات من موقع خروج قطار عن السكة في مصر

تاريخ النشر:07.03.2023 | 23:26 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من موقع خروج قطار ركاب عن سكته بمدينة قليوب شمالي العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء 7 مارس.
المصدر: أ.ب.
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن مشروع الدلتا الجديدة وأهميته بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
تحدثت السفارة الروسية لدى القاهرة أن الأمريكيين والأوروبيين فشلوا في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي، موضحة أن الإمدادات يمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023.
شخصية قائد المرتزقة الفرنسي بوب دينار الذي قام بعدة محاولات انقلاب في دول إفريقية ونفذ عمليات عسكرية مختلفة لم تظهر من فراغ، بل كانت تعبيرا صادقا عن العقلية الاستعمارية الفرنسية.
دارت اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاومين فلسطينيين بمدينة جنين، فيما أفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي"، في حين أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح.
كشف أحمد حلمي المضيف الجوي للطائرة الرئاسية المصرية إبان فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومن بعده الرئيس الراحل حسني مبارك أسرارا مثيرة لأول مرة.
أفاد مصدر عسكري سوري بخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء غارات إسرائيلية استهدفت المطار ليل الثلاثاء.
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن جهاز الأمن البيلاروسي، ألقى القبض على مواطن من القرم، حاول تخريب طائرة من طراز A-50 قرب مدينة ماتشوليشي، رفقة 20 من مساعديه.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
بعد انخفاض أعداد المواليد لمستوى قياسي، حذر مستشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من اختفاء دولة اليابان إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد.
تلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هدية خاصة للغاية من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تحرير 5 بلدات على محوري دونيتسك وكوبيانسك.
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم آسيفا، في مؤتمر أممي اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا أصبحت دولة مصدرة للقمح هذا العام من خلال زراعة ما يكفي من القمح للتصدير.
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن واردات مصر من الحبوب الروسية تصدرت قائمة واردات مصر من روسيا خلال شهر نوفمبر الماضي.
قامت محافظة القاهرة، بإزالة عزبة أبو قرن أكبر المناطق العشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من العشوائيات.
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف المدافع الدولي أحمد الصالح مدى الحياة بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه الجيش مع الوثبة بالدوري السوري والبصق عليه.
أفادت قناة "المنار" بأن "حزب الله" اللبناني تمكن من اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة تشابه البيئة على مقربة من موقع "العباد" داخل الأراضي اللبنانية.
أفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب، فجر اليوم الثلاثاء، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مطار النيرب.
كشف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية شريف الجبالي، عن توقيع 12 اتفاقية لإقامة 9 مشروعات صناعية تكاملية.
أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي العلمي والتعليمي بجامعة موسكو أن تناول الكحول يزيد من احتمال نمو الغدة الثديية لدى الرجال.
تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري بافيرين، في "فزغلياد"، حول رهان ألمانيا على شيء واحد هو انتصار أوكرانيا وخسارة روسيا، وما تفعله بنفسها من أجل ذلك.
نفذ سلاح الطيران الروسي سلسلة من الضربات الجوية، باتجاه أهداف تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر في الجيش الأوكراني، بأن وحدات من القوات الأوكرانية انسحبت في مجموعات صغيرة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
نال المصري محمد صلاح إشادة واسعة بعدما قاد ليفربول ليذيق غريمه مانشستر يونايتد الهزيمة الأسوأ في تاريخه خلال حقبة الدوري الإنجليزي، وذلك خلال مواجهة الفريقين أمس الأحد.
وصلت السفيرة البريطانية لدى موسكو، ديبورا برونيت، اليوم الثلاثاء، إلى مطار فلاديفوستوك، في زيارة لا تشمل لقاءات مع شخصيات رسمية.
أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية، بأن المولود البكر لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، هو ذكر، في حين لم يتم تحديد جنس المولود الثالث.
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الاستقدام لـ10 مهن جديدة، عبر منصة "مساند"، ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.
قام مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، بتصرف غريب، بعد خسارة فريقه المهينة أمام ليفربول 0-7 أمس الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أبلغ سكان مدينة دونيتسك والبلدات المجاورة عن اشتداد القتال باتجاه مقاطعة أفدييفكا، مشيرين إلى سماع صوت المدفعية والطيران الروسي، والاشتباكات المسلحة في المنطقة الصناعية بالمقاطعة.
كشف وزير التنمية المحلية في مصر هشام آمنة، أن الحكومة جمعت 20 مليار جنيه حصيلة التصالح في قضية المباني المخالفة.
أعلن تحالف المعارضة التركية (الطاولة السداسية)، ترشيح كمال كليجدار أوغلو، لخوض الانتخابات في وجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. فمن هو كليجدار أوغلو الساعي إلى هزيمة الرئيس؟
كشف الجيش الإسرائيلي أن مواطنا لبنانيا تمكن من الاستيلاء على مخزن جندي إسرائيلي من سلاحه، على الحدود اللبنانية الجنوبية.
أظهرت لقطات فيديو لحظة نقل جنود إسرائيليين جرحى في المواجهات العنيفة التي اندلعت في مدينة جنين مع مقاومين فلسطينيين.
اعتصم عدد كبير من الكتلة المعارضة في مولدوفا والتي تضم الشيوعيين والاشتراكيين أمام مبنى المحكمة الدستورية، معربين عن رفضهم لمبادرة تسمية اللغة الرومانية كلغة رسمية للدولة.
حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن سيطرة الجيش الروسي على أرتيوموفسك، ستفتح الطريق للسيطرة على مدن رئيسية في شرق أوكرانيا مؤكدا ضرورة إبقاء القوات الأوكرانية في المدينة.
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو بأن نظام كييف يعوض الخسائر في الأفراد بعسكريين بلا خبرة قتالية أو تدريب.
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي.
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن إسرائيل تجري مفاوضات مع أربع دول عربية وإسلامية لضمها لاتفاقات التطبيع المعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام".
تستعد Exeed لطرح سيارة جديدة تتحدى أحدث سيارات مرسيدس رباعية الدفع من حيث المواصفات والتقنيات المتطورة.
أعلن وزير دفاع بولندا وصول أول أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" الأمريكية إلى أوكرانيا.
قرر الاتحاد الدولي للجمباز تعليق عمل رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي إيرينا فينر لمدة عامين.
لا تستطيع فرنسا الحكم بحيادية والنظر إلى ذاتها في أسباب انحسار نفوذها في القارة الإفريقية، وهي تعتقد فعلا بأنها "حمل وديع".
قال أحد علماء الأزهر في مصر مصطفى عبد السلام، إن البراكين والزلازل والبراكين والفيضانات من علامات الساعة الصغرى، لافتا إلى أن تلك الأمور تحتاج لنظريات علمية ومعلومات موثقة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث انتخابي في واشنطن، إن الأطباء الذين أجروا له عملية جراحية لتمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة أجروها "للتأكد من وجود دماغ لديه".
حذرت واشنطن الحكومة الإسرائيلية من أن التوتر المتصاعد في الضفة وعدم قيامها بوقف اعتداءات المستوطنين، سيكلفها خسارة قاسية في العلاقات وتحديدا في مجال التنسيق الأمني بين الجانبين.
سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، حيث كشفت آخر إحصائية للوزارة عن تسجيل 61 إصابة جديدة، وهو متوسط الإصابات خلال أسبوع.
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية حسام هيبة، إن دول الخليج تمثل أكبر نسبة استثمارات في مصر، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر في البلاد.
تعتبر مقاتلة F-16 Fighting Falcon بلا شك أنجح مشروع في تاريخ صناعة الطائرات الأمريكية على الرغم من أنها صنعت منذ 40 عاما.
دشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بـمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من القطع البحرية، التي انضمت حديثًا للأسطول.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تضحية الولايات المتحدة بألمانيا، استعدادا لقصم ظهر أوروبا.
قالت وزارة النقل السورية إنه عقب القصف الإسرائيلي وتوقف مطار حلب عن الخدمة، تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات لمتضرري الزلزال والرحلات الجوية المقررة لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية.
كشفت معلومات استخبارية جديدة، أن مجموعة موالية لأوكرانيا تقف وراء ارتكاب أعمال تخريبية على خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2".
دعا البيت الأبيض لعدم استباق نتائج تحقيقات الدول الأوروبية في تخريب أنابيب غاز "السيل الشمالي"، وذلك في أول تعليق له على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الحادث.
تحدث موقع MailOnline إلى خبراء النظام الغذائي والتمارين الرياضية والصحة العقلية، لجمع أفضل النصائح التي يمكنك تنفيذها على الفور لتشعر بصحة أفضل.
تحطمت اليوم الثلاثاء، طائرتا تدريب لسلاح الجو الإيطالي قرب العاصمة روما، مما أدى إلى مقتل طياريهما.
نددت الخارجية الإيرانية "بالهجوم الإرهابي" على مطار حلب، داعية الى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الاعتداءات.
قال ضابط الاستخبارات التابعة لمشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة تخلفت كثيرا عن روسيا في مجال الصناعات العسكرية، مؤكدا أن الحديث عن هزيمتها غير ممكن.
أعلنت الأمم المتحدة، عشية يوم المرأة العالمي، أن المرأة وصلت إلى مرحلة جديدة من التمثيل البرلماني، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من جميع برلمانات دول العالم.
زعم باحثون أن تسليط "ضوء أحمر" على الأعضاء التناسلية لمدة 60 ثانية فقط، ضمن خطة علاجية مبتكرة، قد يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجل.
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن السيطرة على أرتيوموفسك ستسمح بشن هجمات في عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.
كتب فالينتين ألفيموف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول كيفية رد روسيا على الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.
أكد رئيس المعهد القومي لعلو البحار والمصايد في مصر عمرو زكريا حموده، أن منسوب المياه عاد مرة أخرى إلى طبيعته شرق البحر المتوسط في كافة الدول.
لم تمر أحداث الهزيمة "المذلة" التي تعرض لها مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليفربول 7-0 الأحد، ضمن الجولة 26 للبريميرليغ، مرور الكرام.
خرج نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، عن صمته بعدما تكبد فريقه على يد ليفربول الهزيمة الأسوأ في تاريخه خلال حقبة الدوري الإنجليزي، وذلك خلال مواجهة الفريقين الأحد الماضي.
صرح مؤسس قوات "فاغنر"، بأن عدد مقاتلي القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت)، يتراوح من 12 إلى 20 ألف جندي، وتدور حاليا معارك ضارية حول المدينة على مدار الساعة.
أكد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني أن هناك طلبات من عدة بلدان لشراء الطائرات المسيّرة الإيرانية .
أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، في بيان رسمي، عن استدعاء لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، لقائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المقبلة.
وثق مقطع فيديو المشاهد الأولى للمنزل الذي حاصره الجيش الإسرائيلي في جنين، مظهرا دمارا كبيرا، بعد اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين إثر اقتحام المدينة.
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول زيادة النشاط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
أعلنت الدكتورة ألكسندرا فيليوفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن تساقط الشعر قد يكون بسبب أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم وامراض الجهاز الهضمي.
أعلن الخبير والمحلل العسكري فيكتور ليتوفكين، أن منظومة راجمات "Tornado-S" الصاروخية الروسية قادرة على إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.
هنأ أسطورة نادي ليفربول، الإنجليزي روبي فاولر، المهاجم الدولي المصري محمد صلاح على كسر رقمه التاريخي مع "الريدز".
أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين في دونيتسك وخيرسون وتدمير 11 مسيرة، وتصفية أكثر من 325 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على عدة محاور.
أعلن موقع WABetaInfo بأن القائمين على تطبيق "واتس آب" باشروا باختبار ميزة جديدة في التطبيق ستحمي المستخدمين من المكالمات غير المرغوب فيها.
طلب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النظر إلى البلدان الإفريقية بشكل مختلف.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى خلال اقحام مخيم جنين قتل المشتبه به في تنفيذ عملية حوارة، واعتقال نجليه في نابلس اللذين يشتبه بهما بتقديم المساعدة في تنفيذ العملية
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه في المعارك التي تدور رحاها بالقرب من أرتيوموفسك، قتل "دافنشي" الحائز لقب بطل أوكرانيا من جماعة "القطاع الأيمن" دميتري كوتسيوبايلو .
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القائمة التي تستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
عجت شوارع فرنسا مساء أمس الاثنين، بالمتظاهرين الذين قاموا بإغلاق الشوارع، والمستودعات والجامعات، ومحطات الحافلات، احتجاجا على قانون "إصلاح المعاشات" الجديد.
طالب وكيل مجلس الشيوخ المصري بهاء الدين أبوشقة، بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول استئثار البيت الأبيض بحل الصراع في أوكرانيا وحرمان حلفاء واشنطن من أي دور.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه مثلما ساهم الاتحاد السوفيتي في موت النظام الاستعماري، "فإننا مع دول أخرى سندق آخر إسفين بنعش النزعة الاستعمارية الجديدة للغرب".
مرض السكري هو حالة خطيرة ومزمنة تستمر مدى الحياة. ويتسبب المرض في ارتفاع مستويات السكر في الدم، سواء في النوع الأول من المرض أو النوع الثاني الأكثر شيوعا.
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الوضع حول أرتيوموفسك (باخموت) تسبب في خلافات بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
صرح الصحفي الألماني فولفرام فايمر بأن روسيا فعليا قد انتصرت في هذه "الحرب"، وأن على برلين طرح خطة سلام بعد أن أبطأت كثيرا في فتح قنوات اتصال مع روسيا.
دانت مصر اليوم الثلاثاء، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات وتدمير منازل وممتلكات وترويع السكان
تلعب الدبابات الروسية التابعة لمنطقة العسكرية الغربية دورا مهما في المعارك، باستخدام تكتيمات معقدة لتوفير الدعم الناري لوحدات البنادق الآلية.
تجاوزت قيمة الأضرار المادية التي سببها الزلزال الذي ضرب تركيا 100 مليار دولار، بحسب تقدير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية.
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة المصرية وعدد كبير من المسؤولين ولواءات الجيش المصري لمناقشة أهم قضية في البلاد.
أعلن قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، عودته إلى منطقة العملية الخاصة وتماثله للشفاء بعد تعرضه للتسميم الشهر الماضي.
خلال الصدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في أوكرانيا، فقدت أوروبا ما تبقى من السيادة وانتقلت من وجهة نظر السياسة الدولية إلى فئة "دول العالم الثالث".
وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى العراق اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة.
أعلن مؤسس الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي القوات الأوكرانية ينشئون مجموعات في المدن المحيطة بأرتيوموفسك ( باخموت).
قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني، وعين مكانه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
أفادت صحيفة "تسايت" بأن المحققين الألمان تمكنوا من تحديد السفينة التي استخدمت في تفجير أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن مواطنين أوكرانيين قد يكونون وراء العملية.
وجه لويس كامبوس، المستشار الفني لنادي باريس سان جيرمان، ضربة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
تتيح لك خدعة "واتس آب" جديدة مغادرة مجموعات الدردشة بهدوء دون تنبيه الجميع.
غمرت المياه الساخنة أحد الشوارع وسط مدينة فلاديفستوك الروسية، جراء عطل أصاب نظام التدفئة المركزي.
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه 7 قذائف من عيار 155 ملم، على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.
استأنفت شركة "أوتوفاز" الروسية في 3 مارس الجاري الإنتاج الصناعي لسيارة "لادا فيستا" الروسية بعد توقف خط التجميع وخروج الإدارة السابقة من الشركة.
بدأت السلطات البرازيلية تحقيقا لتحديد ما إذا كان مسؤولون في حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو، قد أدخلوا إلى البلاد خلافا للقانون، مجوهرات قدمتها السعودية هدية له ولزوجته.
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