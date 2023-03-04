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شاهد.. القوات الخاصة الروسية "تصطاد" مسيرات أوكرانية بمساعدة مدافع خاصة

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توثق لقطات وزارة الدفاع الروسية اكتشاف القوات الخاصة مسيرات أوكرانية وتحييدها بمدافع خاصة مضادة للطائرات المسيرة.

وتقوم القوات الخاصة الروسية بتحديد مواقع الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تنفذ عمليات استطلاعية وتعديل نيران المدفعية ثم تستهدفها بالبنادق اللاسلكية التي تنتهك نظام التحكم في الطائرة وتهبطها. وبعد ذلك يجري تفكيك المركبات المعطلة على قطع الغيار أو إتلافها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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