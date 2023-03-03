شاهد كيف وقعت كارثة قطاري اليونان!.. كاميرا المراقبة تسجل لحظة الاصطدام المرعبة

نشرت وسائل الإعلام اليونانية لقطات توثق لحظة اصطدام قطارين خلال رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تسالونيكي في شمال شرقي البلاد، مما أدى إلى مصرع 42 شخصا.

وكان القطاران يتحركان بسرعة 150 كم في ساعة على السكة ذاتها لعدة كيلومترات بسبب عطل في نظام الإنذار.

وأعلن وزير النقل اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه جراء هذا الحادث، قائلا إنه يشعر بأن "واجبه" التنحي "كمؤشر بسيط على احترام ذكرى الأشخاص الذين ماتوا ظلما" في حادث تصادم قطارين.

المصدر: وكالات