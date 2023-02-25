بالفيديو.. مظاهرة مؤيدة لروسيا في تل أبيب

تاريخ النشر:25.02.2023 | 12:59 GMT | فيديوهات
شهدت مدينة تل أبيب مظاهرة مؤيدة لروسيا ومناهضة لدعم أوكرانيا العسكري الدولي.
رصد سكان منطقة الرشادية في قونية بتركيا حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة.
أصدرت المحكمة الجنائية في باريس يوم الجمعة حكمها على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران ستزود سوريا بصواريخ أرض ـ جو لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد الضربات الجوية الإسرائيلية.
أعلنت الدكتورة أولغا ألكساندروفا أخصائية أمراض الباطنية أن الشاي من دون سكر ومن دون محليات أخرى هو اكثر فائدة للصحة.
ذكرت وسائل إعلام مصرية يوم الجمعة، أن سكان القاهرة الكبرى شعروا بهزة أرضية.
تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن عودة شاب في سوريا إلى الحياة بعدما ظنوا أنه توفي جراء الزلزال في منطقة الأتارب.
نشرت وكالة "شينخوا" الصينية تحقيقا مصورا أشارت فيه إلى الجهات المستفيدة من الأزمة الأوكرانية.
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة وجود سبب خارجي مثل الشفق القطبي الأمريكي لوقوع الزلزال.
كشفت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي عن "خطة أمنية جديدة تعد لتطبيقها إسرائيل على الحدود مع مصر، لضبط الحدود والتصدي للجريمة المنظمة".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، معلقا على مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة، إن الجيش الروسي يعيد نشر السلام والأمان والعدل، ويجتث جذور النازية الجديدة.
أعلن مدير المكتب الفني للحجر الزراعي المصري، سيد عباس، أن المصدرين المصريين تلقوا طلبات من سوريا وتركيا لتصدير بعض المحاصيل للبلدين مثل البطاطا والبصل.
حذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمريكيين الذي يطالبون بوقف إرسال المساعدات لكييف من مغبة ذلك، قائلا أن واشنطن ستفقد دورها القيادي في العالم في حال ذلك.
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حديث نمّ عن جهله، بأنه لا تربط الولايات المتحدة وروسيا حدود مشتركة.
قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر هز ولاية نيغدا جنوبي البلاد.
أظهر مقطع فيديو صوره شهود عيان، لحظة صعق حصانين بالتيار الكهربائي من لوحة إعلانات، في ساحة Triumfalnaya "ساحة النصر" بموسكو.
أعلنت مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية أنها نفذت "أول عملية نوعية" ردا على اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس الأربعاء الماضي، أدى إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط 10 قتلى وإصابة العشرات.
نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري صحة الأنباء المتداولة حدوث زلزال ضرب البلاد مساء اليوم الجمعة.
ذكرت صحيفة Times أن مسؤولين غربيين وأوكرانيين أقرّوا بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، بعد أن تعمّدوا التقليل من القيمة الاستراتيجية للمدينة.
منذ أن انتشر دوي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتوالت فصولها وسجالاتها بين أنقرة والرياض لم تتوقف "الروايات" الغريبة والمتوحشة عن الصدور، وآخرها هذه.
أشار الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إلى أن تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، قد يؤدي إلى تفكك حلف الناتو في المستقبل القريب.
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي يوم الجمعة، قرارا بإدراج 3 أفراد وكيانا على القائمة المحلية للإرهاب.
تحل اليوم الذكرى الأولى لإنطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسط تحذيرات روسية من مغبة هجوم أوكراني وشيك على جمهورية ترانسنيستيريا
تستمر دول الغرب بتزويد نظام كييف بالأسلحة رغم اعترافها باستنزاف مخزوناتها العسكرية، ورغم تدميرها من قبل القوات الروسية أو غنمها.
منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لواء الصواريخ المضادة للطائرات رقم 35 لقب "حراس الوطن" الفخري، حسبما جاء في مرسوم رئاسي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية اليوم الجمعة.
فشلت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، للمرة الثالثة في إقرار حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، بعد رفض بولندا استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.
رحبت الخارجية الروسية بالرغبة الصينية الصادقة للإسهام في التسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، وأعربت عن مشاطرة موسكو بكين رؤيتها للتسوية.
حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أنشطة زلزالية بين 25 و26 فبراير الجاري، وأن الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون حرجا.
صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف لا توافق على نقطة واحدة على الأقل من المقترحات التي أعلنتها الصين بشأن التسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا.
أعلنت صالة المزادات الأمريكية هيريتدج، في ولاية تكساس، بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بـ 47.500 دولار، يوم 22 فبراير 2023.
أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت جنوب أراضي الإقليم.
ردت شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر، على استيراد كيلو الدواجن المجمدة بدون أحشاء بـ3 جنيهات وبيعها للمواطنين بسعر يبدأ من 96 جنيها وحتى 130 جنيها.
أعلنت القوات المسلحة المصرية إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا حول المساعدات الإنسانية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما.
كشف فريق من الباحثين في كلية الطب التابعة لمركز ماونت سيناي الأمريكي أن عدم تناول الإفطار يسبب رد فعل في الدماغ يؤدي إلى انخفاض في وظيفة جهاز المناعة.
كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه كان نائما ليلة بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيقظه من نومه.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف "تتخذ جملة من الخطوات العسكرية والتعبوية، وتحضّر لاستعادة شبه جزيرة القرم" من روسيا، و"مستعدة معنويا لذلك".
أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الجمعة على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
قالت صحيفة Welt am Sonntag، إن السلطات الألمانية تريد استخدام الأنابيب المتبقية بعد مد خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال.
حذرت موسكو الولايات المتحدة والناتو وأوكرانيا من أي خطوات طائشة حيال ترانسنيستريا (بريدنيسترفيا) وسط حشد القوات الأوكرانية قرب حدودها، مؤكدة أن أي استفزاز هناك لن يبقى دون رد.
رجّح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، انتهاء النزاع في أوكرانيا عبر المفاوضات، مشيرا رغم ذلك إلى أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة دعم كييف.
علقت رقية السادات، ابنة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، على ما تم تداوله مؤخرا حول بيع جواز سفر والدها في صالة مزادات أمريكية بـ47 ألف دولار.
باشرت روسيا، بعد انقطاع دام 25 عاما، باستخراج خامات الليثيوم، المعدن الاستراتيجي المستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية ومكونات الصناعات النووية والفضائية.
ضربت هزتان أرضيتان جديدتان، محافظتي نينوى وأربيل شمالي العراق، فجر اليوم السبت.
يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، سيعود إلى مجال التدريب مجددا بعد ابتعاده عن ملاعب كرة القدم لمدة عامين تقريبا، وذلك بعدما تلقى عرضا مغريا وفق تقرير إسباني.
رحلت الأجهزة الأمنية مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري لكرة القدم، إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته، يوم السبت، بعد رفض طعنه على حكم حبسه في قضية سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي.
قال أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، "إذا اختار الأوكرانيون منهج بلد مغلق وأحادي العرق، فستبدأ المشاكل".
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس نصحا رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بالانخراط في مفاوضات مع روسيا وتحقيق السلام.
إلى جانب الحمام، يعد المطبخ المكان المفضل للبكتيريا في المنزل. ورغم الاعتقاد بأن إسفنجة المطبخ هي "موطن" نمو البكتيريا الضارة، إلا أن الدراسات كشفت عن عوامل أخرى أكثر خطرا.
فتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا لمعرفة ملابسات الهجوم الذي تعرض له أحد أفراد الشرطة في سان بطرسبورغ اليوم الجمعة حيث أطلق عليه النار رجل كانت بحوزته أسلحة نارية.
وجدت دراسة أن الساعات الذكية قد تسبب نوبة قلبية لدى المرضى المعرضين للخطر.
حررت وحدات تابعة لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيموفسك (باخموت)، حسبما أعلن مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين اليوم الجمعة.
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة، ومقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
أوفى رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بوعد قطعه لأحد الأطفال السوريين، الذي سبق وأن أبدى رغبة في القدوم إلى السعودية ومشاهدة كريستيانو رونالدو، نجم النصر.
نجحت مصر خلال ساعات بعد طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في جمع 6 مليارات دولار.
أعلنت مصر إطلاق القمر الصناعي حورس 1 من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، يحمل على متنه كاميرا عالية الجودة "لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة".
علق رئيس الهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، محمد زهران، على الصور المتداولة لانحسار مياه ساحل محافظة الإسكندرية، وشبه جزيرة سيناء.
قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون إن واشنطن بحاجة إلى الاستماع لفلاديمير بوتين بعد تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" من أجل تجنب كارثة عالمية.
أعلنت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على "تيليغرام" عن سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف، وذلك بعد أنباء عن سماع انفجارات في مناطق أوكرانية أخرى.
تحت عنوان "تخصيب باهظ"، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية.
عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية يوم الجمعة، عن غضبه من استفحال ظاهرة البيروقراطية بقطاعي أملاك الدولة ومسح الأراضي.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، أنه يعتزم لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
قضت محكمة النقض المصرية، بتأييد الحكمين الصادرين بحق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بالسجن مدة شهر واجب النفاذ، والسجن مدة عام مع وقف التنفيذ.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن زيارة رسمية أجراها قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال تومر بار إلى المغرب.
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، دعا جنود الجيش الإسرائيلي لرفض الأوامر العسكرية "ردا على قانون الانقلاب القانوني".
باشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التحقيق بعد أن قام مشجع لفريق أيندهوفن الهولندي باقتحام أرضية الملعب وضرب حارس مرمى فريق إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.
اطلع مصرف الإمارات المركزي يوم الجمعة، على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية وتشمل بنك "أم تي أس" الروسي.
وجهت وزيرة الهجرة المصرية سها الجندي، رسالة للمصريين المتواجدين في تركيا والمتضررين من الزلازل التي حدثت هناك.
شهدت مباراة فريق فيورنتينا الإيطالي أمام نظيره سبورتينغ براغا البرتغالي أمس الخميس في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، حالة من الفوضى.
أكدت مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية أن عقوبات المملكة المتحدة ضد قيادتها وضد عدد من شركات الصناعة النووية، تهدد السلامة النووية الدولية.
قام مواطن مصري في محافظة الدقهلية، بزراعة نوع جديد من الأرز، كمبادرة لزراعة فدانين من الأرز الموفر للمياه، بمساعدة أستاذ جامعي.
شملت الحزمة "العاشرة" الجديدة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فرض حظر على بث محتوى قناة "RT العربية" وموقع "سبوتنيك عربي".
كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن نظيره الصيني وي فنغي، رفض تلقي مكالمة منه عقب إسقاط الولايات المتحدة المنطاد الصيني، وأن الاتصالات بين الجانبين منقطعة منذ شهرين.
أعلنت في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف وسط وشرق أوكرانيا حالة التأهب الجوي، حسب خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية للإنذار الجوي.
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين أن انتقاد الوثيقة الصينية بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا يمثل محاولة غير مبررة "لتشويه سمعة الصين".
تحدثت صحيفة "Times" البريطانية عن ستة سيناريوهات محتملة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أحدها يتعلق بحرب نووية وتدخل الناتو.
أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستخبارات التركية تمكنت عبر عملية في سوريا من تحييد خليل منجي، مخطط التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال باسطنبول.
ذكرت مجلة "تايم" أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم مساعدة مالية إلى كييف حتى تتعامل مع حقيقة "خسارتها الأراضي".
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدمير صناعة الدجاج وتربيتها بعد لجوء البلاد لاستيراد الدجاج المجمد لسد العجز في الأسواق.
أيد الحزب الليبرالي الأمريكي قرار فريق من أعضاء الكونغرس طالبوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن، بوقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.
يوصف بالخرف نحو 200 نوع معروف من هذا المرض، وأكثرها شيوعا مرض ألزهايمر. ويظهر الخرف بشكل مختلف في كل شخص، لكنه يوصّف عموما مجموعة من الأعراض التي تتعلق بتدهور الدماغ.
ذكرت السلطات التابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية أنه بسبب عطل بسيط في مستشعر التحكم في الضغط اضطرت طائرة تابعة للشركة للهبوط اضطراريا في كراسنويارسك.
فرضت واشنطن عقوبات على 80٪ من القطاع المصرفي الروسي، وخضع نحو 2.4 ألف فرد وكيان قانوني للقيود الأمريكية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أنهى نجم نادي برشلونة، البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مواجهة فريقه ضد مانشستر يونايتد مستاء بشكل واضح، ليس فقط بسبب الإقصاء من الدوري الأوروبي، ولكن لسبب آخر.
سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر اليوم، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن بولندا لا تدرك حقيقة أنها ليست قوة عسكرية ولا يمكنها التصدي لروسيا.
حذرت باحثة أسترالية من أن الاستمتاع بضوء الشموع المعطرة يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة بسبب المواد الكيميائية السامة التي تلوث المنزل عند احتراقها.
كشف نجم منتخب الأرجنتين السابق، سيرخيو أغويرو عن النادي الذي يدرس زميله السابق وصديقه المقرب، ليونيل ميسي الانتقال إليه قريبا.
كشف رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عمر بلبع، تفاصيل نجاح مصر في تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع.
أكدت الصحفية ليز بيك، في مقال بصحيفة "هيل"، أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإجابة على ثلاثة أسئلة لاستعادة ثقة الأمريكيين وقبولهم استمرار المساعدات لأوكرانيا.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح به الجنسية الروسية لثنائي نادي زنيت بطرسبورغ لكرة القدم النجم البرازيلي مالكوم، ومواطنه كلاودينيو.
حاول أحد المشجعين لنادي أيندهوفن الهولندي خلال مباراة فريقه ضد إشبيلية أمس، الاعتداء على ماركو دميتروفيتش، حارس مرمى الفريق الأندلسي، لكن رد فعل الحارس كان صادما للمشجع.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية وفي دونباس وزابوروجيه وخيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.
تتتبع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي كل تحركاتك، وتجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية من ملايين المستخدمين غير الراغبين بذلك، لكن بعضهم مذنب في جمع معلومات أكثر من غيره.
أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن على الجيش والمرتزقة الأوكرانيين أن يتذكروا أن الجيش الروسي كان دائما قادرا على التغلب على العدو في اللحظات الحاسمة.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول دور الصين في سوق الطاقة العالمية.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحاول تشجيع أوكرانيا على بدء مفاوضات جدية مع روسيا، والخروج بخطة سلام ترضي الطرفين.
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن موقف بلده سيظل محايدا تجاه الأزمة الأوكرانية مشددا على قوة العلاقات التاريخية الجزائرية الروسية.
أعلنت مجموعة العمل المالي (TAFT) اليوم الجمعة تعليق عضوية روسيا في الهيئة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال، وذلك مع مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من الصعب جدا تصور عمل قتالي للوحدات العسكرية الروسية من دون الاستعانة بأسلحة "صائدة للدرونات" المعادية.
أجاب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي، عن تساؤلات حول هل مصر ستتعرض لزلازل أخرى في الأيام المقبلة؟
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