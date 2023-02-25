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بالفيديو.. مظاهرة مؤيدة لروسيا في تل أبيب

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شهدت مدينة تل أبيب مظاهرة مؤيدة لروسيا ومناهضة لدعم أوكرانيا العسكري الدولي.

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