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شاهد.. صدع ضخم يشق الأرض في كهرمان مرعش التركية

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شاهد.. صدع ضخم يشق الأرض في كهرمان مرعش التركية
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تشكل صدع يبلغ عرضه حوالي مترين وعمقه متر واحد في منطقة كهرمان مرعش التركية، حيث انقسمت الأحياء والحقول إلى قسمين بعد الزلزال المدمر الذي هز مؤخرا جنوبي البلاد.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول

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