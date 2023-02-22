شاهد.. صدع ضخم يشق الأرض في كهرمان مرعش التركية

تشكل صدع يبلغ عرضه حوالي مترين وعمقه متر واحد في منطقة كهرمان مرعش التركية، حيث انقسمت الأحياء والحقول إلى قسمين بعد الزلزال المدمر الذي هز مؤخرا جنوبي البلاد.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

تشكل #صدع يبلغ عرضه حوالي 2 متر وعمقه متر واحد يقسم الحي والحقول إلى قسمين في #قهرمان_مرعش التركية pic.twitter.com/hWnnPQfUnb — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 22, 2023

المصدر: الأناضول