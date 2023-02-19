شاهد.. الأضرار التي لحقت بقلعة حلب جراء الزلزال

تظهر لقطات وكالة رابتلي حجم أضرار قلعة حلب التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي التابع للأمم المتحدة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وحسب التقييمات الأولية فإن الأضرار طالت قلعة حلب الأثرية جراء الزلزال تراوحت بحسب المديرية العامة للآثار والمتاحف ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وذكرت المديرية في بيانها أن "قلعة حلب تأثرت بالعديد من الأضرار، ما بين الخفيفة والمتوسطة، حيث تضرر مدخل البرج المتقدم، وهو باب القلعة الرئيسي. ولوحظ هبوط في سقف الغمس للقوس الحامل لمدخل القلعة، وتصدع بلاط المدخل، وهبوط في عقد مدخل الباب للبرج، وسقوط عدة حجارة من ساكف جزء معماري مستعرض أعلى الباب أو النافذة، قنطرة المدخل".

المصدر: رابتلي + وكالات