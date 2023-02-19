شاهد كيف تكافح القوات الروسية طائرات مسيرة استطلاعية أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق عرقلة وهبوط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام بندقية مضادة للطائرات المسيرة.

واكتشف مشغل البندقية طائرة مسيرة معادية وهبوطها للفحص. واحتوت ذاكرة الطائرة المسيرة التي تم هبوطها على معلومات مفيدة حول مواقع إطلاق مثل هذه الطائرات.

وتستخدم هذه البنادق لـ"إيقاف" طائرات مسيرة معادية على مسافة كيلومتر أو كيلومترين، مما يقلل من قدرة العدو على اكتشاف خط الجبهة وإطلاق النار على المواقع الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية