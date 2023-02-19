شاهد.. كلب يقاوم قرشا ضخما في جزر الباهاما

رصد سياح جزر الباهاما لقطات نادرة لقرش المطرقة الضخم والكلب الذي غطس من رصيف قريب لمواجهة المخلوق البحري الوحشي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يمكن فيه سماع أصوات السياح الذين كانوا على متن قارب خلال الرحلة السياحية التي استغرقت أربع ساعات وهم يصرخون على الكلب للعودة إلى الوراء.

وتجاهل الكلب دعواتهم وغطس في البحر حيث كان الحيوانان يدوران حول بعضهما البعض. وسبح القرش بعيدا ببطء بعض وقت قصير، لبهجة المشاهدين.

المصدر: AP