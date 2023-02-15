تركيا.. سفينة حربية تتحول إلى مستشفى عائم

تحولت سفينة حربية تركية إلى مستشفى مؤقت لتقديم المساعدة الطبية لمواطني مدينة إسكندرون والمناطق المحيطة بها الذين أصيبوا جراء زلزال تركيا.

وتحتوي سفينة إنزال دبابات من فئة بيرقدار على غرف للأطباء وغرف جراحة وفحص المرضى ليتمكن أولئك الذين نجوا من الزلزال من زيارة أطباء الأطفال والجراحين واختصاصيي العظام وإجراء أشعة سينية أو فحص موجات فوق صوتية أو توفير خدمات الحقن وعمليات القلب الإلكترونية على متنها.

وتبلغ سعة المستشفى العائم 300 سرير حيث تمكن حتى الآن أكثر من 2000 شخص من الحصول على العلاج الطبي هناك.

المصدر: AP