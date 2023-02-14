أمضت 152 ساعة تحت الركام.. انتشال مسنة عمرها 85 عاما في هاتاي التركية
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انتشل عمال الإنقاذ امرأة تبلغ من العمر 85 عاما من تحت ركام مبنى مدمر في ولاية هاتاي التركية يوم الأحد، وذلك بعد 152 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
ويظهر مقطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يسحبون المرأة من تحت الأنقاض وينقلونها إلى سيارة إسعاف. وتشير التقارير المحلية إلى أنه تم إنقاذ عشرات الناجين في المنطقة في الأيام الماضية.
وبلغت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا 38 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.
المصدر: رابتلي