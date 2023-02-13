رجال الإنقاذ من روسيا وبيلاروس وقرغيزستان ينتشلون رجلا من تحت الأنقاض في تركيا (فيديو)

أظهرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لإنقاذ رجل كان يقبع تحت الأنقاض بعد أسبوع تقريبا من وقوع الزلزال القوي في تركيا.

وقالت الوزارة إن رجال الإنقاذ من روسيا وبيلاروس وقرغيزستان انتشلوا رجلا من تحت الأنقاض في تركيا وذلك بعد أكثر من 6 أيام من وقوع الزلزال.

وأفادت وزارة الطوارئ التركية، أمس الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في جنوب شرق تركيا إلى 29605 قتلى.

المصدر: سبوتنيك