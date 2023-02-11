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"اللهم احفظ أبي".. رسالتها الأخيرة قبل أن تقضي تحت أنقاض الزلزال

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"اللهم احفظ أبي"، آخر ما كتبته ابنتة لأبيها في رسالة عُثر عليها تحت الأنقاض، عقب الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، يوم الاثنين الماضي.

وكتبت الفتاة هبة الوكاع، في رسالتها الأخيرة التي قرأها الأب المكلوم، قبيل ارتقائها رفقة والدتها و4 من أشقائها وشقيقاتها، تحت أنقاض منزل العائلة المهدوم، في بلدة جنديرس شمال غربي سوريا، "اللهم إني استودعتك أغلى ما أملك، فاحفظه لي، أنت في حفظ الله، وفي قلبي أنا".

 

المصدر: RT

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