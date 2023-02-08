طاقم الإنقاذ الجزائري يوثق لحظة انتشال شخص عالق تحت الأنقاض في سوريا

أظهرمقطع فيديو التقطه أحد رجال الإنقاذ الجزائريين، المشاركين في عمليات انتشال ضحايا الزلزال في سوريا، لحظات إنقاذ شخص عالق تحت الركام.

وأشار المنقذ، إلى أن هذا الشخص هو الـ 7، من بين الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض منذ الأمس.

#زلزال_تركيا_سوريا

تغطية اعلامية.

فرق الإنقاذ الجزائري #بسوريا أثناء إنتشال شخص من تحت الردوم. pic.twitter.com/1pSDpyW9JB — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 8, 2023

المصدر: RT