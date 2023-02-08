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طاقم الإنقاذ الجزائري يوثق لحظة انتشال شخص عالق تحت الأنقاض في سوريا

فيديوهات

طاقم الإنقاذ الجزائري يوثق لحظة انتشال شخص عالق تحت الأنقاض في سوريا
Twitter Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر @DGPC_CNI
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أظهرمقطع فيديو التقطه أحد رجال الإنقاذ الجزائريين، المشاركين في عمليات انتشال ضحايا الزلزال في سوريا، لحظات إنقاذ شخص عالق تحت الركام.

وأشار المنقذ، إلى أن هذا الشخص هو الـ 7، من بين الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض منذ الأمس.

المصدر: RT

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