شاهد.. الطفل: "ماذا يحدث".. المنقذون: "صباح الخير.. لا شيء"
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انتشل رجال الإنقاذ طفلا سليما من تحت ركام إحدى الأبنية المنهارة في تركيا، حيث وجدوه نائما ولا علم له بما يحدث من حوله.
ورصد مقطع فيديو نشرته وكالة "الأناضول"، لحظات إنسانية أبوية من المنقذين، حيث سألهم الطفل "ماذا يحدث"، فأجابوه "صباح الخير.. لا شيء".
وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا أمس الاثنين، 3419 قتيلا و20436 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".
❞ماذا يحدث.. ماذا يحدث؟!❝— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 7, 2023
لحظات إنسانية أبوية من منقذي أحد الأطفال المنكوبين من بين حطام بيوت #زلزال#مرعشpic.twitter.com/IyP07TPYNI
المصدر: الأناضول