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شاهد.. الطفل: "ماذا يحدث".. المنقذون: "صباح الخير.. لا شيء"

فيديوهات

شاهد.. الطفل:
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انتشل رجال الإنقاذ طفلا سليما من تحت ركام إحدى الأبنية المنهارة في تركيا، حيث وجدوه نائما ولا علم له بما يحدث من حوله.

ورصد مقطع فيديو نشرته وكالة "الأناضول"، لحظات إنسانية أبوية من المنقذين، حيث سألهم الطفل "ماذا يحدث"، فأجابوه "صباح الخير.. لا شيء".

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا أمس الاثنين، 3419 قتيلا و20436 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

المصدر: الأناضول

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