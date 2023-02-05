اسمع.. هكذا تنادي نمرة أشبالها إليها

تمكن موظفو حديقة "أرض الفهود" الوطنية من رصد لقطات نادرة من خلال مصيدة كاميرا توثق نمرة آمور وهي تنادي صغارها.

وفي مقطع فيديو نشر يوم الخميس، تنادي الأم أطفالها بصوت عال حيث يصل نمران يبلغان من العمر ستة وثمانية أشهر إلى دعوتها.

وتعيش في حديقة "أرض الفهود" الواقعة في إقليم بريمورسكي الروسي 4 أنواع من القطط البرية وثلاث منها مدرجة في الكتاب الأحمر وهي نمر الشرق الأقصى ونمر آمور والوشق الشائع وقط بري الشرق الأقصى. وتمتلك الحديقة أكبر شبكة مراقبة في روسيا تتكون من 400 مصيدة كاميرا.

المصدر: رابتلي