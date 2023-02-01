مانتوروف يلتقي سامح شكري في موسكو

في إطار زيارته إلى موسكو التقى وزير خارجية مصر سامح شكري مع وزير الصناعة ورئيس الجانب الروسي للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي دينيس مانتوروف.

وخلال اللقاء في موسكو أشاد الطرفان بالتطورات الإيجابية في التجارة الثنائية بين موسكو والقاهرة على الرغم من التحديات الخارجية.

كما بحث الطرفان إنشاء منطقة صناعية روسية في الضفة الشرقية لقناة السويس ومشروع بناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء في مصر والتعاون في القطاع المصرفي والمالي.

وقال مانتوروف: "هذا العام خاص بالعلاقات الروسية المصرية حيث نحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وتفتح اليوم نافذة فرصة جديدة لتعميق الشراكة وتوسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير المشاريع المشتركة."

المصدر: RT