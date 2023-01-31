رئيس بيلاروس يفاجئ نظيره الزيمبابوي بهدية "شخصية"

قدم رئيس بيلاروس، ألكسادر لوكاشينكو، لنظيره الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا جرارا بيلاروسيا من طراز "بيلاروس 92 اس" للاستخدام في مزرعته الخاصة.

جاء ذلك خلال حفل تسليم الآلات الزراعية البيلاروسية إلى المزارعين الزيمبابويين في إطار زيارة رسمية يقوم به لوكاشينكو إلى عاصمة زيمبابوي هراري.

وقال لوكاشينكو: "أود أن أشكر الأمريكيين والعالم الغربي بأسره على فرض عقوبات ضدنا. وإلا فلن تقف الجرارات البيلاروسية في هذا الحقل الضخم بل الجرارات الأمريكية والألمانية".

المصدر: وكالات