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تدريبات على الرقصات في زيمبابوي استعدادا لاستقبال رئيس بيلاروسيا

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تدريبات على الرقصات في زيمبابوي استعدادا لاستقبال رئيس بيلاروسيا
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تستعد عاصمة زيمبابوي هراري للقاء رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي يصل اليوم إلى البلاد في زيارة رسمية تستمر حتى 1 فبراير.

وسيبحث لوكاشينكو مع نظيره الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا إمكانية إنشاء مركز لتجارة المنتجات البيلاروسية في أفريقيا.

وعشية زيارة لوكاشينكو عقد في زيمبابوي منتدى الأعمال الذي توج بعدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويظهر الفيديو لقطات لمواطنين يرقصون استعدادا لاستقبال لوكاشينكو.

المصدر: وكالات

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