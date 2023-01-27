لحظة وصول مطلق النار إلى مقر سفارة أذربيجان في طهران

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول مسلح في سيارته إلى سفارة أذربيجان في طهران، حيث هرع إلى المدخل دون أن يبدي الشرطي الإيراني الموجود في المكان رد فعل يذكر.

وبعد دخوله السفارة أطلق المسلح النار على موظفين فيها، ما أدى إلى مقتل رئيس جهاز أمن السفارة وإصابة اثنين من الحراس قبل القبض على المهاجم.

Another video shows the moment of the attack on the #Azerbaijani embassy in Tehran. #Iran#Embassy ⬇️ pic.twitter.com/X31a4Xoa3x — Ali Hajizade (@AHajizade) January 27, 2023