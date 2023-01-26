كشف أسلحة وذخيرة أوكرانية بجمهورية لوغانسك مخصصة لتنفيذ أعمال تخريبية  

قال مصدر عسكري روسي إن رجال الأمن اكتشفوا مخبأ للأسلحة والذخيرة تم تجهيزه من قبل عملاء المخابرات الأوكرانية لتنفيذ عمليات تخريب وإرهاب بجمهورية لوغانسك الشعبية.

ووفقا له، فإن غالبية هذه الأسلحة والذخيرة من إنتاج بعض الدول الأجنبية، ومن بينها قاذفات قنابل يدوية من إنتاج سويدي وبريطاني وبولندي، وألغام مع صواعق لها وخراطيش من عيارات مختلفة وكلها من إنتاج أجنبي.

وأشار المصدر إلى أنه تم تفجير بعض موجودات المخبأ في مكان العثور عليها.

المصدر: نوفوستي