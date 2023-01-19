رونالدو وميسي يتدربان قبيل مواجهة مرتقبة تاريخية

تدرب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع زملائه في الفريق المكون من نجوم النصر والهلال والأرجنتيني ليونيل ميسي مع نجوم باريس سان جيرمان قبيل المباراة التاريخية في الرياض.

وتنطلق في الـ8 مساء اليوم الخميس المواجهة المرتقبة بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض على ملعب "الملك فهد الدولي" في مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين الثنائي الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا لصفوف النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وستكون هذه المباراة الأولى بين ميسي ورونالدو منذ ديسمبر 2020، عندما فاز يوفنتوس على برشلونة بنتيجة 3:0 في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات