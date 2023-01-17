شويغو يتفقد مجموعة قوات "فوستوك" الروسية ويمنح جوائز للعسكريين

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مجموعة قوات فوستوك التي تنفذ مهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر شويغو وهو يشارك في مؤتمر ويمنح ميداليات وأوسمة الدولة لأفراد الجيش.

وحسب المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية ففقد استمع شويغو خلال زيارته التفقدية إلى تقرير من قائد المجموعة، الفريق رستم مرادوف، حول الوضع الحالي في ساحة المعركة وأعمال مجموعة القوات بالإضافة إلى تقارير من القادة في مناطق أخرى.

المصدر: وكالات