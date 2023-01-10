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صقيع شديد غير طبيعي يضرب روسيا

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ضرب صقيع شديد غير مسبوق شمال ووسط روسيا حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 42 درجة تحت الصفر في عاصمة جمهورية ياقوتيا ياكوتسك.

ومن المتوقع انخفاض درجة الحرارة إلى 65 درجة تحت الصفر في الجمهورية هذا الأسبوع.

كما أفاد المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية في منطقة ماغادان بأن درجة الحرارة انخفضت في بعض المناطق إلى 50 درجة تحت الصفر ونُصح السكان المحليين بالتخلي عن الرحلات وتقليص فترة البقاء في الهواء الطلق لتجنب حدة الصقيع.

المصدر: رابتلي

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