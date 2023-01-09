بالفيديو.. انفتاح مقصورة الشحن في الطائرة آن-26 أثناء رحلة إلى أقصى شرق روسيا

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات صورها ركاب طائرة آن-26 الروسية حيث انفتحت فيها مقصورة الشحن أثناء رحلة من بلدة ماغان في ياكوتيا إلى ماغادان في أقصى شرق روسيا.

وأفادت الوكالات بأن طاقم الطائرة اضطر إلى عودة سريعة إلى مطار الإقلاع بعد حادث افتتاح باب حجرة الشحن، كما أكدت الوكالات بأن جميع ركاب الرحلة سالمين.

وفتحت لجنة التحقيقات تحقيقا في الحادث.

المصدر: RT

Грузовой отсек самолета Ан-26 открылся во время полета из села Маган (Якутия) в Магадан. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в понедельник. "Предварительно установлено, что 9 января 2023 года около 14 часов по местному времени у воздушного судна Ан-26, следовавшего по маршруту Маган - Магадан, после взлета из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепления рампы и часть багажа вылетела из самолета", - говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что командир воздушного судна принял решение "о возвращении самолета в аэропорт вылета". "Посадка произведена благополучно, пострадавших и иных повреждений воздушного судна нет", - уточнили в ведомстве. На борту самолета находились 25 пассажиров и 6 членов экипажа. По факту инцидента региональным отделением СК РФ проводится доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Скопировано со страницы https://www.ruptly.tv/ru/videos/20230109-506-russia-an-26-cargo-ramp-opens-during-flight-from-magan-to-magadan-