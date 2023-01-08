المدفعية الروسية تدمر معدات أوكرانية

عرضت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء مقطع فيديو يوثق تدمير القوات الروسية لوحدات المعدات الأوكرانية في محور كراسني ليمان بجمهورية لوغانسك الشعبية عشية بدء نظام وقف إطلاق النار.

ونشرت الوكالة لقطات تظهر لحظة تدمير المعدات الأوكرانية حيث اشتعلت النيران في إحدى الشاحنات الصغيرة. كما أصابت المدفعية الروسية عربة مدرعة أوكرانية وقد توقفت واضطر المشاة الناجون إلى الإجلاء من تحت النيران.

والتزمت القوات الروسية بنظام وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 في 6 يناير إلى 24:00 يوم 7 يناير.

المصدر: نوفوستي