وزير روسي يختبر طائرة محلية الصنع "ام اس-21"

نفذ وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف رحلته الجوية الأولى كراكب على متن طائرة روسية متوسطة المدى الجديدة من طراز "ام اس-21".

ووصل مانتوروف إلى أوليانوفسك على متن الطائرة الجديدة برفقة المدير العام لشركة الطائرات الموحدة يوري سلوسار والمدير العام لشركة الخطوط الجوية "روسيا" جان بورغ.

وزار مانتوروف في أوليانوفسك المعهد المركزي للديناميكية الهوائية حيث اطلع على سير اختبارات قدرة طائرات MS-21 وSSJ-NEW.

المصدر: وكالات