إحدى أكبر السفن الحربية الفرنسية تصل ساحل العاج

وصلت إحدى أكبر السفن الحربية الفرنسية المنتشرة حاليا في خليج غينيا إلى أبيدجان في ساحل العاج يوم الخميس للمشاركة في التدريبات المشتركة.

وتعتبر الفرقاطة الفرنسية لوتونير إحدى حاملات المروحيات الفرنسية الثلاث من طراز ميسترال تصل حمولتها إلى 22000 ويبلغ طولها 200 متر. ووصل 300 جندي و60 مركبة ومروحيتان على متن سفينة لوتونير إلى ساحل العاج للانضمام إلى التدريبات مع القوات الفرنسية الأخرى المتمركزة في المنطقة.

وسوف يتدرب الجنود الفرنسيون على عمليات الإنزال البرمائية قبل المشاركة في التمارين الكبيرة في وقت لاحق من نوفمبر.

من المتوقع أن يبقى Le Tonnerre في ساحل العاج حتى 11 نوفمبر، وفقا لبيان صادر عن الجيش الفرنسي.

المصدر: AP