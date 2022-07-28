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بالفيديو.. السيول تدمر مرقد داوود في العاصمة الإيرانية

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ألحقت السيول في العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها أضرارا جسيمة بالممتلكات طالت مرقد داوود شمالي العاصمة، وأفادت الأنباء بمقتل أربعة أشخاص.

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المصدر: أ.ب.

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