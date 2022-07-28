 
مباشر

قتلى وجرحى جراء سيول وانجرافات أرضية في إيران

أخبار العالم

قتلى وجرحى جراء سيول وانجرافات أرضية في إيران
Globallookpress Carsten Reisinger/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ti56

أدت السيول والانجرافات الأرضية في شمال غربي العاصمة الإيرانية، طهران، إلى مقتل 4 أشخاص، وجرح 8 آخرين، بينما لا تزال عمليات البحث عن ناجين في المنطقة المنكوبة جارية.

قتلى وجرحى جراء سيول وانجرافات أرضية في إيران
IRNA

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر في طهران، شاهين فتحي، إلى أن الأمطار الغزيرة منذ وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، خلفت سيولا في منطقة إمام زاده داوود، في الشمال الغربي من طهران، أدت إلى انجرافات أرضية وفيضانات في عدة أجزاء من محافظة طهران.

قتلى وجرحى جراء سيول وانجرافات أرضية في إيران
IRNA

وتابع فتحي: "جميع عناصر الهلال الأحمر وعدد من فرق الإنقاذ، بما في ذلك فرق الاستجابة السريعة والإنقاذ من مدن طهران وشميرانات وباكداشت ومالارد في حالة تأهب قصوى، ويقدمون خدمات الإغاثة للمواطنين".

المصدر: RT+Iran Press

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا