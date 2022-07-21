دونالد ترامب يودع زوجته الأولى إيفانا إلى مثواها الأخير

حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مراسم وداع زوجته الأولى، إيفانا، حيث انضم إلى أطفالهما الثلاثة يوم الأربعاء في قداس جنازة لأيقونة الثمانينيات.

وسار ترامب وإيفانا وأبناؤه الثلاثة، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، وعائلاتهم وراء نعش إيفانا الذهبي اللون في كنيسة سانت فنسنت فيرير الرومانية الكاثوليكية في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.

وأعلنت أسرة ترامب الخميس أن السيدة البالغة من العمر 73 عاما قد توفيت في منزلها في مانهاتن، وقالت السلطات إن الوفاة وقعت جراء حادث، أسفر عن إصابات خطيرة في جذعها.

المصدر: AP